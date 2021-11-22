В Словакии введут ограничения для непривитых от COVID-19

Локдаун введен для непривитых от коронавируса в Словакии. Посещать торговые центры можно только с COVID-паспортом. Для всех запрещено проведение общественных мероприятий, передает телеканал «Известия». Премьер-министр республики призвал население привиться. На прошлой неделе выяснилось, что страна на первом месте в мире по числу заражений. В некоторых районах Словакии планируют повторно ввести режим ЧС.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.