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В Словакии введут ограничения для непривитых от COVID-19

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Локдаун введен для непривитых от коронавируса в Словакии. Посещать торговые центры можно только с COVID-паспортом. Для всех запрещено проведение общественных мероприятий, передает телеканал «Известия». Премьер-министр республики призвал население привиться. На прошлой неделе выяснилось, что страна на первом месте в мире по числу заражений. В некоторых районах Словакии планируют повторно ввести режим ЧС.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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