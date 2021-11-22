Объем IPO в мире в 2021 году превзошел предыдущий рекорд

Этот год стал рекордным по числу и объему первичных размещений акций. С января вышли на фондовый рынок 2850 компаний, которые реализовали ценных бумаг более чем на $600 млрд. За месяц с лишним до окончания года побиты прежние рекорды, которые были установлены в 2007 году. Экономическая поддержка центральных банков почти всех стран мира повысила активность инвесторов и до предела разогрела глобальный фондовый рынок, передает телеканал «Известия». Стимулирующие меры и восстановление мирового спроса содействовали увеличению прибыли компаний. Мировым лидером по объему первичного размещения акций стал в этом году американский производитель электромобилей Rivian Automotive, он выручил почти $12 млрд. Крупнейшие IPO в других частях света провели: в Азии — телекоммуникационный гигант China Telecom — примерно на $8,5 млрд, в Европе — польский производитель электронных постаматов InPost SA — на €2,8 млрд.

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