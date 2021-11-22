Рыбаки Приморского края добыли 450 тыс. т минтая

В Приморском края сотрудники рыбохозяйственных предприятий выловили 450 тыс. т минтая. С начала сезона освоено 84% квот, сообщает региональное агентство по рыболовству.

«С начала года рыбодобывающие предприятия края выловили более 450 тыс. т минтая. Приморские рыбаки активно добирают квоты, к концу года должны освоить более 90%», — цитирует руководителя агентства Валерия Корко ИА PrimaMedia.

Добычу минтая продолжают семь рыболовецких судов приморских предприятий. Они ведут свою деятельность в Западно-Беринговоморской зоне, Камчатско-Курильской и Петропавловско-Командорской подзонах. Ежесуточный вылов в среднем составляет 440 т.

Как отмечает РИА «Восток-Медиа», компании получают поддержку в рамках краевой госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020–2027 годы.