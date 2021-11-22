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Число дотационных регионов в 2022 году снизится до 62

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Число дотационных субъектов России в 2022 году снизится с 72 до 62, но общая сумма трансфертов на поддержку региональных бюджетов вырастет на 40 млрд рублей, до 758 млрд. Такие цифры содержатся в материалах Минфина ко второму чтению проекта федерального бюджета, которые проанализировали «Известия» в понедельник, 22 ноября.

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В проект основного финансового документа заложено 758 млрд рублей на дотации регионам для выравнивания бюджетной обеспеченности. В 2021 года на эти цели направили 718 млрд рублей.

Лидерами по сумме дотаций в следующем году останутся Дагестан — 80,2 млрд рублей, Якутия — 56,8 млрд рублей, Камчатка — 44 млрд рублей, Чечня — 36,8 млрд рублей и Алтайский край — 32,5 млрд рублей. При этом в следующем году все они получат из федерального бюджета больше средств, чем в этом.

Согласно документу Минфина, в 2022 году из списка получателей дотаций исключили 10 регионов: Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Красноярский и Пермский края. В Минфине «Известиям» подтвердили, что субъекты, не указанные в перечне получателей дотаций.

Финансово самодостаточными в текущем году являются 13 регионов: Татарстан, Калужская, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Москва и Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ (НАО), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В следующем году они вновь не получат дотаций на выравнивание бюджетов. Таким образом, общее количество бездотационных регионов достигнет 23.

В 2023–2024 годах планируется наращивание общей суммы дотаций до 771 млрд и 791 млрд соответственно.

В конце июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что практика кураторства российских регионов оправдала себя. Он напомнил, что сейчас такая практика применяется по Дальнему Востоку, Арктике и Южному федеральному округу.

На оперативном совещании с вице-премьерами 19 июля глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что курирующий вице-премьер появится во всех федеральных округах страны. Виктория Абрамченко была назначена куратором Сибирского федерального округа, Татьянае Голикова — Северо-Западного федерального округа, Дмитрий Григоренко — Центрального федерального округа, Юрий Борисов — Уральского федерального округа, Марат Хуснуллин — Южного федерального округа, Дмитрий Чернышенко — Приволжского федерального округа, Александр Новак — Северного Кавказа, а Юрий Трутнев остался куратором Дальнего Востока.

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