Для проезда в общественном транспорте Казани требуют QR-код

Проверка QR-кодов началась в общественном транспорте Казани. Более 500 человек не смогли пройти в метро, трамваи задержаны. Пассажиры не выполняли указания кондукторов и возмущались, сообщает телеканал «Известия». Без QR-кода попасть в транспорт могут только несовершеннолетние. Остальные обязаны показать отметку о прохождении вакцинации.

«А почему вы вышли? — Оштрафуют, он сказал же. — У вас нет QR-кода? — Нет, только справка».

На экране устройства отображается, действителен ли код. Проверяющий видит дату рождения и ФИО владельца. В случае сомнений в подлинности пассажиру могут задать вопросы. Для проверки соблюдения новых мер создали мобильные группы. За проезд без кода придется заплатить штраф до 30 тыс. рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.