VK запускает «VK Знакомства»: дейтинг-сервис с тайными симпатиями и поиском пары по музыкальным вкусам. Новый сервис уже доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте» и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения. Кроме того, с помощью VK Знакомств можно выразить симпатию человеку прямо в его профиле «ВКонтакте», а также знакомиться с помощью уникальной механики совпадения по музыкальным предпочтениям.

Выразить свои чувства можно с помощью кнопки «Симпатия» в профиле «ВКонтакте» у понравившегося человека. Признание анонимное — имя раскроется, если получатель тоже отправит симпатию или приобретет премиум-подписку в «VK Знакомствах».

Также особенностью «VK Знакомств» стал поиск людей с похожими музыкальными вкусами. Сервис составляет список артистов, треки которых пользователь слушает «ВКонтакте»чаще всего. Его можно отредактировать вручную, чтобы не признаваться сразу, что сейчас играет на повторе, или добавить исполнителей, любовь к которым вечна. Кроме того, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и самым разным интересам: от книг и хореографии до сёрфинга и блогинга.

Владимир Махов, руководитель продукта «VK Знакомства»:

«Мы знаем много примеров, когда отношения начинались «ВКонтакте» — с отправки песни в личку, отметки «Нравится» на фото, признания через анонимные мнения. За 15 лет миллионы людей встретились благодаря соцсети. Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару — поэтому запускаем «VK Знакомства» и даем возможность выражать тайные симпатии прямо в профиле. «VK Знакомства» — больше чем дейтинг-сервис: в будущем мы планируем добавить мэтчинг по сообществам и встречам, так можно будет найти друга для похода на концерт, фестиваль или лекцию об искусстве, обсудить любимые книги или даже встретить партнера по бизнесу. Нам важно, чтобы это был сервис, в котором можно встретить «своего» человека».

Найти пару в VK Знакомствах можно абсолютно бесплатно. Однако есть дополнительные платные функции:

суперлайк позволяет добавить комментарий к симпатии — например, сразу сделать комплимент или описать свои эмоции;

премиум-подписка позволяет видеть имена всех, кто отправил симпатии, возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений, ставить пять суперлайков в день.

Сервис «VK Знакомства» создан на основе приложения Lovina, которое «ВКонтакте» в качестве эксперимента запустила в 2019 году. VK Знакомства возьмут лучшие функции от Lovina и полностью заменят это приложение.