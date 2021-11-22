Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»
Политика
Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Мир
Лукашенко упрекнул Евросоюз в нежелании вести переговоры по беженцам
Мир
Действующий президент Болгарии Румен Радев победил на выборах
Экономика
Правительство РФ утвердило порядок контроля за ценами на важные лекарства
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
В Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов
Общество
В Ростовской области ввели обязательную вакцинации лиц старше 60 лет
Политика
Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Егоровым
Общество
Путин выразил соболезнования дочери актрисы Руслановой

VK запускает «VK Знакомства»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

VK запускает «VK Знакомства»: дейтинг-сервис с тайными симпатиями и поиском пары по музыкальным вкусам. Новый сервис уже доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте» и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения. Кроме того, с помощью VK Знакомств можно выразить симпатию человеку прямо в его профиле «ВКонтакте», а также знакомиться с помощью уникальной механики совпадения по музыкальным предпочтениям.

Выразить свои чувства можно с помощью кнопки «Симпатия» в профиле «ВКонтакте» у понравившегося человека. Признание анонимное — имя раскроется, если получатель тоже отправит симпатию или приобретет премиум-подписку в «VK Знакомствах».

Также особенностью «VK Знакомств» стал поиск людей с похожими музыкальными вкусами. Сервис составляет список артистов, треки которых пользователь слушает «ВКонтакте»чаще всего. Его можно отредактировать вручную, чтобы не признаваться сразу, что сейчас играет на повторе, или добавить исполнителей, любовь к которым вечна. Кроме того, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и самым разным интересам: от книг и хореографии до сёрфинга и блогинга.

Владимир Махов, руководитель продукта «VK Знакомства»:

«Мы знаем много примеров, когда отношения начинались «ВКонтакте» — с отправки песни в личку, отметки «Нравится» на фото, признания через анонимные мнения. За 15 лет миллионы людей встретились благодаря соцсети. Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару — поэтому запускаем «VK Знакомства» и даем возможность выражать тайные симпатии прямо в профиле. «VK Знакомства» — больше чем дейтинг-сервис: в будущем мы планируем добавить мэтчинг по сообществам и встречам, так можно будет найти друга для похода на концерт, фестиваль или лекцию об искусстве, обсудить любимые книги или даже встретить партнера по бизнесу. Нам важно, чтобы это был сервис, в котором можно встретить «своего» человека».

Найти пару в VK Знакомствах можно абсолютно бесплатно. Однако есть дополнительные платные функции:

  • суперлайк позволяет добавить комментарий к симпатии — например, сразу сделать комплимент или описать свои эмоции;
  • премиум-подписка позволяет видеть имена всех, кто отправил симпатии, возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений, ставить пять суперлайков в день.

Сервис «VK Знакомства» создан на основе приложения Lovina, которое «ВКонтакте» в качестве эксперимента запустила в 2019 году. VK Знакомства возьмут лучшие функции от Lovina и полностью заменят это приложение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021