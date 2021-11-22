Ашота Хачатурянца избрали президентом футбольной премьер-лиги

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц единогласно избран президентом футбольной «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) 22 ноября.

«Ашот Хачатурянц, исполнявший обязанности президента РПЛ с 5 октября, был единственным зарегистрированным кандидатом. <...> Коллектив Российской премьер-лиги поздравляет Ашота Рафаиловича с избранием, желает больших побед и плодотворной работы на посту главы РПЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.

Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ.

При этом ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отмечал, что Хачатурянц не сможет продолжать работать главой судейского комитета РФС, если будет избран главой РПЛ.

5 октября пост президента РПЛ покинул Сергей Прядкин, проработав 14 лет. Исполняющим обязанности президента лиги стал Хачатурянц. Отмечалось, что Прядкин ушел с поста по собственному желанию.

В свою очередь главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал правильным решение Прядкина уйти с поста. Он отметил, что принять такое решение «давно пора», если оценивать ситуацию с точки зрения логики и последних событий в российском футболе.

60-летний Прядкин руководил РПЛ с 2007 года, в марте 2020 года был переизбран на новый пятилетний срок.