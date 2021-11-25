Холодные игры: как попасть в тюрьму к полярным медведям

Черчилл — канадский город, расположенный на берегу Северного Ледовитого океана, который называют мировой столицей полярных медведей. В нем насчитывается не больше тысячи жителей, одним из основных источников дохода которых является экотуризм. Путешественники со всего мира приезжают сюда, чтобы понаблюдать за представителями арктического животного мира — полярными медведями, оленями, песцами, китами — в дикой природе. Что можно увидеть в Черчилле — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Климат в Черчилле субарктический — длинная и очень холодная зима и короткое прохладное лето
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Город известен тем, что он находится на пути миграции белых медведей
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Это привлекает в Черчилл большое количество туристов со всего мира
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Большая часть местных жителей — представители коренных народов, в том числе инуиты, болотные кри, чипевайан, а также канадские метисы
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Соседство с опасными зверями для них — обычное дело. Для приезжих в городе развешаны предупреждающие знаки
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Дорог, ведущих к Черчиллу, не существует, сюда можно добраться только на поезде, самолете или лодке
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Однако это одно из немногих мест в мире, где полярных медведей можно увидеть в дикой природе
Для туристов здесь устраивают специальные экскурсии на вездеходах Tundra Buggy, из которых удобно наблюдать за зверями и фотографировать их. Пока медведи играют, путешественникам подают обед из супа и сэндвичей. Зачастую привлеченные запахом еды животные подходят вплотную к машине
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Зиму медведи проводят, охотясь на тюленей на морском льду Гудзонова залива
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Когда лед тает, они возвращаются на сушу, летом их изредка можно увидеть на берегу
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Наблюдение за белыми медведями в дикой природе — экстремальное развлечение
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Это можно делать только в сопровождении опытного гида и на специальных транспортных средствах
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Кроме наблюдения за медведями в Черчилле можно найти еще множество интересных занятий
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Город находится на пересечении трех различных экозон: арктической морской, субарктической тундры и северного леса. Это место, где очень велик шанс увидеть северное сияние: оно здесь бывает до 300 раз в году. Также одно из популярных местных развлечений — катание на собачьих упряжках
Обязательное для посещения место в Черчилле — тюрьма для белых медведей
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Фото: Getty Images/Andreas Gebhard
Тюрьма — специальное сооружение, которое построили на месте бывшей военной базы для изоляции опасных для человека животных
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Фото: Getty Images/Andreas Gebhard
Раньше медведей отстреливали, сейчас слишком близко подошедших к человеческому жилью животных обездвиживают с помощью транквилизаторов и помещают в клетки. В заключении им дают только воду — чтобы сформировать у них чувство опасности при приближении к городу. Спустя примерно месяц их помечают и выпускают на волю подальше от человеческого жилья. Если животное попадается повторно, срок пребывания в заключении для него увеличивают
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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
Октябрь и ноябрь — самое лучшее время для поездки в Черчилл. В это время появляется первый лед и животные собираются во множестве на берегу, чтобы отправиться к месту охоты
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