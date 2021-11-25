Холодные игры: как попасть в тюрьму к полярным медведям

Черчилл — канадский город, расположенный на берегу Северного Ледовитого океана, который называют мировой столицей полярных медведей. В нем насчитывается не больше тысячи жителей, одним из основных источников дохода которых является экотуризм. Путешественники со всего мира приезжают сюда, чтобы понаблюдать за представителями арктического животного мира — полярными медведями, оленями, песцами, китами — в дикой природе. Что можно увидеть в Черчилле — в фотогалерее «Известий»