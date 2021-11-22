В МИЦ «Известия» расскажут о признании кулачного боя спортивной дисциплиной

23 ноября в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная признанию вида соревновательной деятельности «кулачный бой» спортивной дисциплиной».

О создании департамента кулачного боя в составе Федерации бокса, перспективах развития кулачного боя в России, а также правилах и особенностях новой спортивной дисциплины расскажут:

Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России;

Александр Садоков, заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по спортивной части;

Евгений Юрцев, заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по коммерческой деятельности.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.