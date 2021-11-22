Россияне назвали причины слежки за своими партнерами в Сети

Около 43% россиян считают допустимым следить за своим партнером в социальных сетях. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на данные опроса «Лаборатории Касперского».

Согласно исследованию, у россиян, которые считают цифровую слежку допустимой, есть несколько причин считать такие действия оправданными.

Так, 63% респондентов ответили, что следили бы за партнерами из соображений безопасности, в то время как 60% опрошенных проверяли бы соцсети партнера при подозрении в измене. Кроме того, 42% сказали, что следили бы за партнером из-за подозрений в незаконной деятельности.

«По данным нашего опроса, больше четверти (28%) респондентов беспокоит, что их партнер может нарушить их цифровую приватность», — рассказал эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Он отметил, что многие опрошенные опасаются, что близкий человек мог ранее или даже сейчас мониторить все их действия в соцсетях (54%), попросить полный доступ к смартфону (51%) или читать их текстовые сообщения (45%).

5 июля партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о признаках, по которым можно вычислить, что телефон прослушивается. Он отметил, что о прослушке может свидетельствовать повышенный расход батареи. Также стоит обратить внимание на необычный нагрев телефона во время сеанса связи, особенно если ранее подобного не наблюдалось.