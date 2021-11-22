Власти Австрии вводят четвертый локдаун на три недели

Австрия на три недели уходит на четвертый локдаун за пандемию. Общенациональный карантин объявлен для всех жителей страны, передает телеканал «Известия». Жесткие ограничения вызваны рекордной заболеваемостью COVID-19. Ежесуточные показатели инфицированных достигают 15 тыс. человек. Локдаун вводится, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения из-за высокой загруженности медицинских учреждений больными COVID-19. Ограничения продлятся, предварительно, три недели и должны завершиться 13 декабря. Локдаун распространяется на все сферы общественной жизни. Приостанавливают работу культурные учреждения и ТЦ. Объекты общепита теперь работают только навынос. Родители могут не отправлять детей в школы и детсады. Кроме того, вводится ограничение на выход из дома. Покидать квартиры можно для похода на работу, учебу и прогулку. Работодатели должны перевести работников на дистанционный формат. Открыты будут только объекты первой необходимости, среди них супермаркеты, аптеки, банки, транспорт и почта. Матчи футбольных первенств разрешено проводить без зрителей.

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