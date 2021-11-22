Адмирал назвал столкновение с подлодкой НАТО причиной гибели «Курска»

Атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО. Об этом 22 ноября заявил командовавший в то время Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта... Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — сообщил Попов в интервью «РИА Новости».

По его словам, сигналы SOS в тот день подавал не «Курск», а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.

Ранее, 1 июня, на 76-м году жизни скончался вице-адмирал Юрий Сухачев, участвовавший в расследовании гибели атомной подводной лодки «Курск». В 2000 году он работал в составе правительственной комиссии, расследовавшей причины катастрофы на подлодке. Также Сухачев руководил водолазными работами на месте гибели крейсера, участвовал в разработке проекта подъема затонувшего корабля.

В 2000 году Попов уже говорил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Однако тогда адмирал не указал ее принадлежность и не заявлял, что знает ее название.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, это произошло из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли.