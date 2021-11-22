В России зафиксировали рост онлайн-продаж драгоценностей

Незадолго до начала пандемии COVID-19 в России официально разрешили продажу ювелирных изделий через интернет. В этой нише e-commerce в 2021 году наблюдается значительный рост, пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование аналитической компании Data Insight.

По его данным, за второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021-го выручка от онлайн-продаж ювелирных украшений и часов составила 39,2 млрд рублей, что на 38% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

В то же время сама отрасль еще недавно переживала падение, а в общем российском e-commerce продажа ювелирных украшений занимает лишь около 1% как по выручке, так и по количеству заказов.

При этом более половины онлайн-покупателей предпочитают приобретать драгоценности на универсальных маркетплейсах (57%), а не на сайтах ювелирных домов и заводов. Кроме того, покупки в этой сфере преимущественно осуществляются с мобильных устройств — 67% против 37% с десктопов.

В беседе с «ДП» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко предположил, что рост продаж украшений в Сети произошел наряду с общим увеличением электронной коммерции в стране.

«За счет пандемии в прошлом и в этом году обороты маркетплейсов выросли сразу в 4–7 раз. Торговые сети активно развивают свои онлайн-магазины и собственную доставку. То есть покупатель уходит в онлайн всё больше», — сказал эксперт.

Он отметил, что покупателю удобнее, проще и быстрее что–то заказать в интернете, чем покупать в торговом центре или магазине, особенно в контексте введенных в стране ограничений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Золотой припас: онлайн-продажи драгоценностей резко выросли».