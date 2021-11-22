Бразилия планирует стать экспортером СПГ

Бразилия рассчитывает стать экспортером СПГ. Через пять лет страна начнет сокращать импорт сжиженного природного газа, а через восемь лет будет его экспортировать. Такое обещание дал министр энергетики и горнорудной промышленности страны Бенту Кошта Лима Албукерке на полях конференции ADIPEC.

Министр сообщил, что добыча газа в Бразилии к 2030 году будет 260 млн куб. м в сутки. Сейчас она находится на уровне 125 млн куб. м.

Страна планирует удвоить мощности приемочных терминалов для импорта СПГ: их будет не четыре, как сейчас, а восемь, от северного до южного атлантического побережья, пишет «Нефть и капитал».

В этом году Бразилия продемонстрировала рекордные показатели импорта СПГ, став одним из локомотивов роста мирового спроса на газ. Причина — сухая погода, из-за которой снизилась выработка гидроэлектростанций.