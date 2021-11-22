Актриса Нина Русланова скончалась

В Москве в воскресенье, 21 ноября, в возрасте 75 лет после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Нина Русланова. Об этом сообщила «Известиям» генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

«Я подтверждаю, что ушла из жизни Нина Ивановна Русланова, сегодня, 21-го числа», — сообщила Гущина.

Дата и место прощания будут названы позднее.

Нина Русланова родилась в Харьковской области. В 1960-м окончила строительное училище, затем поступила в Харьковский театральный институт, а через два года уехала в Москву, где стала студенткой Щукинского училища. 15 лет прослужила в Театре имени Евгения Вахтангова. Впоследствии Русланова участвовала в постановках и в других театрах.

Кинодебют актрисы состоялся в 1967 году, когда она сыграла Надежду в картине Киры Муратовой «Короткие встречи». На счету Руслановой около 150 фильмов, таких как «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.