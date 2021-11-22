Захарова указала на провокационное поведение НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО провоцирует РФ, а затем сразу просит успокоиться. При этом она отметила, что альянс даже внутри организации заключает внезапные договоры, не предупреждая партнеров, передает телеканал «Известия».

«НАТО регулярно обвиняет Россию в «непрозрачности действий» и «агрессивном поведении». И всё это они умудряются говорить о маневрах российских вооруженных сил на нашей же собственной территории!» — указала Захарова.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.