Восемь человек спасли из загоревшегося хостела в Москве

В Москве пожар охватил пристройку к хостелу, расположенному на Волгоградском проспекте. Пламя распространилось на площади в 50 кв.м, о чем «Известиям» стало известно в воскресенье, 21 ноября.

«В 23:18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Волгоградский проспект, д. 32, к. 8», — сообщили в столичном управлении МЧС РФ ведомстве.

По данным РЕН ТВ, из пожара спасли восемь человек. Источник ТАСС уточнил, что сложность пожара повысили до третьего ранга.

Позднее стало известно об эвакуации 15 человек.