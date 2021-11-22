Режиссер Светлана Дружинина прокомментировала смерть Нины Руслановой

Российская актриса Нина Русланова получила свою фамилию в детском доме, и она отражала русский дух, дух победителей. Такое заявление сделала режиссер Светлана Дружинина в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

Дружинина вспомнила о совместной работе с Руслановой над историческим телесериалом.

«[Она] снималась в картине «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» в роли Анны Иоанновны. Прекрасно работала, великолепно, дисциплинированно, творчески, организованно», — рассказала режиссер.

По словам Дружининой, Русланова не появилась в продолжении из-за занятости на другой съемочной площадке.

«Всякий раз, когда я вспоминаю, говорю «Спасибо» за то, что (Русланова) приняла участие в нашей картине и великолепно создала образ Анны Иоанновны. Светлая память прекрасному человеку и очень талантливой актрисе», — добавила Светлана Дружинина.

В тот же день советский и российский кинорежиссер Юрий Кара заявил, что смерть Нины Руслановой — это огромная потеря. Он вспомнил, что у артистки был сильный волевой характер, и сказал, что «на таких женщинах и держится русская земля».

Режиссер Олег Степченко, в фильме «Вий» которого Русланова сыграла свою последнюю роль в кино, рассказал, что в то время у нее произошел инсульт, но она продолжала играть на досъемках.

Министр культуры России Ольга Любимова направила правительственную телеграмму в Союз кинематографистов РФ, в котором почтила память народной артистки.

Народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.