Любимова прокомментировала смерть актрисы Руслановой

Актриса России Нина Русланова своими яркими ролями и образами в кино покорила сердца миллионов зрителей. Такое заявление сделала министр культуры России Ольга Любимова в воскресенье, 21 ноября.

«Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой <...> Своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа — неповторима и уникальна», — написала Любимова в правительственной телеграмме в Союз кинематографистов РФ, которая имеется в распоряжении «Известий».

Министр отметила, что, несмотря на множество выпавших на долю Нины Ивановны испытаний, она исполнила заветную мечту своего детства — стала актрисой.

В тот же день советский и российский кинорежиссер Юрий Кара заявил, что смерть Нины Руслановой — это огромная потеря. Он вспомнил, что у артистки был сильный волевой характер, и сказал, что «на таких женщинах и держится русская земля».

Народная артистка Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни в воскресенье, 21 ноября. Русланова — советская и российская актриса театра и кино. Известна по фильмам «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!» и др.