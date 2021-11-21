Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Уле Гуннар Сульшер покинул «Манчестер Юнайтед». Правление клуба не устроили последние результаты, показанные командой под руководством норвежского специалиста, передает телеканал «Известия». Сульшер возглавлял «Манчестер» с 2018 года. Сейчас «Юнайтед» занимают седьмую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Руководить «красными дьяволами» до назначения нового тренера будет Майкл Кэррик.
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