Центра оказания помощи бездомным людям откроется в Сыктывкаре

В одном из корпусов Центра оказания помощи бездомным людям в Сыктывкаре подходит к концу ремонт. В женском отделении работы в самом разгаре.

Помочь тем, кто не имеет крыши над головой, вернуться к нормальной полноценной жизни - такую задачу поставили перед собой волонтеры проекта «Сытый гражданин». ИА «Комиинформ».

Мужской корпус, где ремонтные работы начались осенью прошлого года, готов более чем на 90%. Здесь уже провели отопление и электричество, поклеили обои, осталось докрасить стены, установить двери, собрать и расставить мебель. Торжественное открытие наметили на середину января.

«Мы очень надеемся, что к середине декабря мы уже официально впустим людей. Сегодня здесь проживает шесть человек из числа бездомных, и они активно помогают нам в ремонте», – рассказал координатор благотворительного проекта «Дома жить» Илья Костин.