По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 15 ноября ускорилась до 8,1% с 8,07% неделей ранее. Цены на продовольственные товары выросли на 10,64% в годовом исчислении, непродовольственные — на 8,19%, услуги — на 4,3%, сообщило ведомство. По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 9 по 15 ноября увеличилась до 0,18% с 0,09% неделей ранее из-за роста цен на непродовольственные товары.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что потребительская инфляция уже в два раза выше цели ЦБ (4%), а продовольственная достигла двузначных значений, поэтому очень важно подавить скачок и вернуть ее к цели в 2022 году. Очевидно, что для решения этой задачи регулятор, который с марта по октябрь текущего года уже повысил ставку до 7,5%, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

Оценки «Открытие Research» в отношении инфляции и уровня ключевой ставки остаются без изменений с октября. Мы по-прежнему считаем, что по итогам 2021-го рост цен может превысить 8%, а пика инфляции можно ждать в начале 2022 года на уровне 8,3–8,4%. По прогнозу ЦБ, инфляция приблизится к цели в 2022 году и будет находиться между 4% и 4,5%, при этом ключевая ставка в среднем за год будет в диапазоне 7,3–8,3%. С учетом таких ожиданий для нас центральным выглядит сценарий дальнейшего повышения ключевой ставки до уровня 8%, но возможен вариант и ее роста до 8,25–8,5%.

Инфляционные ожидания генерируют вторичные эффекты, являясь одной из причин ускорения фактического роста цен. Если экономические агенты уверены в высоком увеличении стоимости товаров, то домохозяйства стараются делать покупки быстрее, иначе — по их ожиданиям — объекты покупок подорожают. Бизнес же при высоких ожиданиях более охотно идет на повышение цен конечной продукции.

Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова в недавнем интервью не исключила сценарий, при котором в 2022 году потребительская инфляция может и не вернуться к цели на уровне 4% годовых. Наши оценки на 2022 год пока подразумевают 4,2%, что немого выше цели регулятора.

Основным фактором, который влияет на потребительскую инфляцию в России, является мировой рост цен на продовольствие. Глобальные индикаторы уже достигли самого высокого уровня с июля 2011 года. Рост цен на продукты в мире наблюдается третий месяц подряд, и в октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020-го коэффициент цен на еду вырос более чем на 30%. В некоторых сегментах, например в зерновых, стоимость продолжает увеличиваться из-за опасений по поводу того, что урожай в основных странах-экспортерах будет слабым и в 2022 году. В других, например в сегменте растительного масла, рост обусловлен рисками низких объемов производства из-за дефицита рабочей силы, так как пандемия затрудняет использование труда мигрантов в азиатских странах.

Банк России видит риск повторного роста цен на продовольствие в следующем году. Очевидно, что подобные опасения небезосновательны. Рост цен на плодоовощную продукцию, мясо и крупу в последние два месяца вызван слабым урожаем — как в России, так и в мире. По данным Минсельхоза, по состоянию на 10 ноября было намолочено 90,4% зерна от объемов соответствующего периода 2020 года. В результате годовые темпы роста цен на сезонные и прочие продовольственные товары ускорились до 25,9% и 8,9% соответственно.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на этой неделе озвучил первые предварительные оценки урожая 2022 года в России. И по данным ИКАР, сбор зерна в целом может составить 125 млн т, в том числе 79 млн т пшеницы. Было отмечено сокращение посевных площадей в Поволжье, которое в этом году серьезно пострадало от засухи. На урожайность будущего года может повлиять и дефицит минеральных удобрений.

Отметим еще один фактор, формирующий инфляцию, — изменение структуры потребления. Обусловленные борьбой с распространением коронавируса экономические и социальные ограничения не только в России, но и во всем мире сместили потребительский спрос с услуг на товары. С одной стороны, это временный фактор, и он должен постепенно растворяться по мере роста коллективного иммунитета и снятия всех ограничений. С другой стороны, структура потребления больше никогда не вернется к допандемийной модели.

Автор — начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

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