Франция направила спецназ в Гваделупу для подавления протестов

Франция направляет спецназ в Гваделупу из-за беспорядков. Митинги устроили противники COVID-ограничений. Беспорядки сопровождают поджоги, кражи, блокировка дорог. В ходе протестов арестованы более 30 человек, передает телеканал «Известия». В регионе введен комендантский час. Гваделупа является заморским департаментом Франции. С 9 августа в стране ввели санитарные пропуска. Сертификаты обязательны для похода в кафе, рестораны, для полетов и поездок в поездах. Документ предполагает прохождение вакцинации.

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