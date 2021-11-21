Машина сбила маму с двумя детьми в Новой Москве

Председатель СК взял под личный контроль расследование уголовного дела о ДТП в Новой Москве. 9-месячный мальчик погиб на месте, передает телеканал «Известия». Госпитализированы две женщины и еще один ребенок. По предварительным данным, водитель «газели» был пьян. Уточняется, что пешеходы двигались по проезжей части.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.