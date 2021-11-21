В Казани завели дело о незаконной продаже алкоголя

В Казани возбудили уголовное дело из-за продажи алкоголя без лицензии. Подозреваемым заинтересовались после отравления студентов, передает телеканал «Известия». По версии следствия, мужчина восемь лет покупал спирт у неустановленных лиц. Продукцию без документов

житель продавал желающим. Среди клиентов оказался один из отравившихся метанолом

16 ноября в Казани госпитализировали 15 человек. Одна девушка позже умерла в городской больнице. Студенты почувствовали себя плохо после вечеринки. Выяснилось, что молодые люди отравились метанолом.

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