Российские шахматистки стали семикратными призерами командного ЧЕ

Шахматистки из РФ в седьмой раз выиграли чемпионат Европы. В матче восьмого тура россиянки победили команду Украины, передает телеканал «Известия». Встреча закончилась со счетом 3:1.

За сборную России выступают Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Полина Шувалова и Алина Кашлинская.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.