Автоэксперт назвал одной из причиной ДТП на Кутузовском аквапланирование

Причиной ДТП с блогером Магомедсаидом Зайнудиновым, также известным как Саид Губденский, могла стать дождливая погода. По мнению экспертов, автомобилю не хватило сцепных свойств шин из-за воды на дороге, передает телеканал «Известия».

«Когда плохой зацеп, когда шина уже работает на пределе — все перестроения как на очень скользкой, снежной дороге. То же самое. Всё должно быть предельно плавно. Я думаю, что здесь как раз та пограничная ситуация, когда просто не хватило сцепных свойств шин. Машина мощная, шины широкие. И неважно какие они. Я вот не понял по фотографиям: то ли они зимние, то ли они летние. А сейчас такая пограничная ситуация, и у зимних, и у летних шин всё равно есть свой порог. Вот когда этот порог достигается, то всё, машина становится практически неуправляемой», — отметил автоэксперт Максим Кадаков.

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