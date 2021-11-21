Новогодние украшения обрушились на людей в ТЦ в Швейцарии

В Швейцарии шесть человек пострадали в торговом центре. На людей с 10-метровой высоты рухнула конструкция с новогодними украшениями, передает телеканал «Известия». Каркас в форме пятиугольника

был закреплен на потолке. Посетителей торгового центра срочно эвакуировали. Две пострадавшие женщины находятся в тяжелом состоянии.

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