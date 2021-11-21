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Новогодние украшения обрушились на людей в ТЦ в Швейцарии

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В Швейцарии шесть человек пострадали в торговом центре. На людей с 10-метровой высоты рухнула конструкция с новогодними украшениями, передает телеканал «Известия». Каркас в форме пятиугольника
был закреплен на потолке. Посетителей торгового центра срочно эвакуировали. Две пострадавшие женщины находятся в тяжелом состоянии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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