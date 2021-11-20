Число жертв аварии на Кутузовском проспекте в Москве возросло до двух

Число жертв аварии с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве возросло до двух. В больнице скончался пассажир BMW. Ранее умер водитель иномарки.

По данным Telegram-канала 112, в результате аварии пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. Погибли двое человек, оба из BMW.

Как стало известно «Известиям», за рулем BMW был блогер Саид Губденский, который является другом российского блогера Михаила Литвина. В то же время по некоторой информации Mercedes принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.

Авария с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве произошла 20 ноября. В настоящий момент движение в сторону центра осуществляется по полосе встречного направления.