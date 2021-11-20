Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эстония начала установку временных заграждений на границе с РФ
Мир
Польские и литовские силовики попытались вытеснить в Белоруссию мигрантов
Общество
Мемориал в память о Валерии Гаркалине появился в ГИТИСе
Мир
В Африке построили «Симбахаус» для спасенного от живодеров льва
Мир
WSJ призвал Запад не считать Россию слабой державой
Мир
Михаил Саакашвили прекратил голодовку
Мир
В Польше рассказали о попытках штурма границы мигрантами этой ночью
Мир
Мурашко поддержал создание группы по ковид-сертификатам с Израилем
Общество
Зоозащитники призвали наказать убивших кота в Северодвинске живодеров
Общество
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Подводники СФ провели учения с торпедной стрельбой в Баренцевом море

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подводники Северного флота России провели в Баренцевом море специальные противолодочные учения с практической торпедной стрельбой. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба СФ.

«Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота, выполняющий плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море, отработал применение торпедного оружия по подводной цели», — говорится в сообщении.

Северный подход: «Каракурты» освоили дорогу из Балтийского в Белое море
Как способность малых ракетных кораблей проекта 22800 перемещаться между флотами усилит ВМФ

По информации пресс-службы, противодействие крейсеру в ходе маневров оказывала многоцелевая атомная подводная лодка одного из соединений подводных сил Северного флота. Уточняется, что торпедная атака с применением практического боезапаса, то есть с отсутствием боевой части, была выполнена на глубине около 100 м.

Кроме того, экипаж подводного крейсера отработал подводное маневрирование, уклонение от атаки противника, а также плавание в различных режимах, рассказали в СФ.

«После успешного выполнения торпедной стрельбы учебная торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу. Подводники, в свою очередь, продолжили выполнение плановых задач по боевой подготовке в Баренцевом море», — добавили в оперативно-стратегическом объединении ВМФ.

Ранее, 18 ноября, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон». К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация СФ.

27 сентября арктическая группировка Северного флота провела межвидовое тактическое учение по защите островной зоны в море Лаптевых. Уточнялось, что в ходе маневров, которые носили исключительно оборонительный характер, была отработана высадка морского десанта на арктическое побережье острова.

Десятый арктический поход надводных сил СФ начался 10 августа с выходом из главной базы флота города Североморска. За время арктического похода корабли и суда обеспечения СФ прошли более 8700 морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей, а также в порту Дудинка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021