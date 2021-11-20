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Создателя биткоина хотят выдвинуть на Нобелевскую премию

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Создателя биткоина призвали выдвинуть на Нобелевскую премию по экономике. С инициативой выступил соучредитель криптолендинговой платформы Celsius Network. Как заявил Даниэль Леон, Сатоши Накамото обогатил больше людей, чем многие экономисты. При этом до сих пор доподлинно не известно, кто создал биткоин, передает телеканал «Известия». По одной из версий, Сатоши Накомото — всего лишь псевдоним. Под именем может скрываться группа людей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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