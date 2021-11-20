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Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

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Президент России Владимир Путин в субботу, 20 ноября, подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу главы государства, патриарх награжден «за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами».

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Награждение прошло в субботу в Кремле. Путин также подчеркнул, что орден Андрея Первозванного — это высшая награда России.

20 ноября патриарху Кириллу исполнилось 75 лет. Глава государства поздравил патриарха и отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) знала разные времена, но в настоящее время ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют.

Ранее, 13 октября, патриарх Кирилл указал на ответственность религиозных деятелей за молодое поколение. Духовный лидер призвал присутствующих не игнорировать проявления ненависти среди молодежи.

27 января 2009 года Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя.

До патриаршей интронизации в 2009-м Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским. Кроме того, он являлся председателем Синодального отдела внешних церковных связей. Он возглавил РПЦ после смерти патриарха Алексия II, ушедшего из жизни 5 декабря 2008 года.

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