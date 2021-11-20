Почти 95 т топлива откачали с севшего на мель в Приморье контейнеровоза

95 т топлива откачали с севшего на мель судна в Приморье. Панамский Rise Shine вез 200 контейнеров с запчастями. В баках было более 300 т горюче-смазочных материалов, передает телеканал «Известия». 14 членов экипажа из Китая эвакуировали с помощью вертолета. В корпусе обнаружили трещину, рабочие поставили заграждения. Откачку топлива периодически прерывали из-за непогоды.

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