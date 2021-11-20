Стала известна причина ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Стала известна причина падения автобуса с 35 пассажирами в кювет в Нижегородской области. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предварительно, водитель не справился с управлением: он съехал на обочину, в результате чего автобус опрокинулся.

По сообщению областного министерства здравоохранения, 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, их доставили в Балахнинскую Центральную районную больницу. Погибших нет. Детей в салоне не было.

В настоящий момент бригады скорой помощи осматривают пассажиров, которым не понадобилась госпитализация. Параллельно на месте происшествия работают экстренные службы.

Люди, не получившие ранений, ожидают резервный автобус.

Об аварии стало известно ранее в этот же день. ДТП произошло в Балахнинском районе на 333-м км трассы Ростов — Нижний Новгород.