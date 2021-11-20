Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт предостерег об опасности товаров под брендом торговых сетей
Наука
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования
Экономика
Создателя биткоина призвали выдвинуть на Нобелевскую премию по экономике
Армия
Эксперт назвал ЗРК С-550 угрозой для ракет и космопланов США
Общество
Врачей-«антиваксеров» предложили лишать дипломов
Мир
Белый дом поддержал Сауле Омарову после обвинений в симпатиях к коммунизму
Происшествия
В Новороссийске два человека умерли после употребления неизвестной жидкости
Мир
Посольство РФ в США положительно оценило слова Псаки о ситуации в Донбассе
Наука
В Шотландии изобрели собакофон для связи питомцев с хозяевами
Мир
Париж ввел комендантский час из-за протестов на Гваделупе

Стала известна причина ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стала известна причина падения автобуса с 35 пассажирами в кювет в Нижегородской области. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предварительно, водитель не справился с управлением: он съехал на обочину, в результате чего автобус опрокинулся.

По сообщению областного министерства здравоохранения, 13 пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, их доставили в Балахнинскую Центральную районную больницу. Погибших нет. Детей в салоне не было.

В настоящий момент бригады скорой помощи осматривают пассажиров, которым не понадобилась госпитализация. Параллельно на месте происшествия работают экстренные службы.

Люди, не получившие ранений, ожидают резервный автобус.

Об аварии стало известно ранее в этот же день. ДТП произошло в Балахнинском районе на 333-м км трассы Ростов — Нижний Новгород.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021