Пашинян и Алиев договорились установить прямую линию связи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились установить прямую линию связи. Общение лидеров двух стран

состоялось по телефону, передает телеканал «Известия». Механизм поможет избежать конфликтов в Нагорном Карабахе. Линия связи будет действовать на уровне министров обороны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.