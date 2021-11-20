В порту Греции прошла крупнейшая высадка американских военных

120 вертолетов, тысяча танков, бронемашин, орудий. В греческом порту Александруполис расквартированы войска США, передает телеканал «Известия». Военные направятся в страны Восточной Европы. Миссию назвали самой крупной за всю историю США. Вашингтон усиливает присутствие на Балканах и в Черном море.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.