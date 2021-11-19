Бразильские ученые открыли новый вид динозавров без зубов

Ученые национального музея в Бразилии сообщили об открытии нового вида динозавров, жившего на территории современной южноамериканской республики 70–80 млн лет назад. Об этом 18 ноября говорится на сайте G1.

Новый вид получил название Berthasaura Leopoldinae. Специалисты работали над восстановлением его облика в течение семи лет. Им удалось отыскать череп, позвоночник, челюсть, а также кости таза и плечевого пояса, передние и задние конечности.

По словам специалистов, это вид динозавра обладал уникальной формой черепа и не имел зубов. Они предполагают, что рацион его отличался от большинства динозавров этой группы. Между тем, подчеркнул исследователь Джованни Алвес ди Соуза, «то, что животное не имело зубов, само по себе еще не означает, что оно не могло питаться мясом», сообщает телеканал «Звезда».

Длина беззубого динозавра составляла около 1 м, а рост — около 80 см. Вес животного не превышал 8–10 кг.

11 ноября на британском острове Уайт ученые обнаружили останки динозавра с редким луковицеобразным носом. Ученый отметил, что ранее на острове в основном находили останки двух видов динозавров — растительноядных игуанодона и мантеллизавра.