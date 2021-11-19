Скоростные трамваи появятся в Ростове-на-Дону

Проект по запуску скоростных трамваев реализуют в Ростове-на-Дону. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава организации «Синара-ГТР» Евгений Васильев.

В рамках проекта планируется переложить 120 км трамвайных путей. Кроме того, потребуется закупка транспорта и организация 250 остановочных комплексов. На создание инфраструктуры власти региона взяли кредит на 15,4 млн рублей. Об этом пишет RostovGazeta.

Восточный маршрут будет начинаться в Левенцовке, первая остановка запланирована на проспекте Солженицына. Трамваи пройдет через улицы Еременко и Зорге. Северные маршруты будут начинаться с Суворовского микрорайона и на остановке «Верхний Темерник». Транспорт направится в сторону левого берега Дона.

По словам сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко, средняя скорость трамваев в городе вырастет более чем в два раза — до 23 км/ч.