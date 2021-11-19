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Истребители Японии поднимались на сопровождение самолетов РФ и КНР

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Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за облета российскими и китайскими самолетами районов Южно-Китайского, Японского морей и Тихого океана. Об этом 19 ноября сообщило министерство обороны Японии.

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«В пятницу, 19 ноября, два китайских бомбардировщика Н-6 и два российских бомбардировщика Ту-95 совершили пролет в районе Южно-Китайского, Японского морей и Тихого океана. Силы самообороны подняли по тревоге истребители», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном совместном с КНР патрулировании стран. Уточнялось, что мероприятие было проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран.

Минобороны РФ опубликовало кадры третьего совместного с КНР воздушного патрулирования над Японским и Восточно-Китайским морями. На опубликованном видео можно заметить, как два стратегических бомбардировщика «Хун-6к» Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также российские Ту-95 поднялись в небо.

До этого, с 14 по 17 октября, Москва и Пекин провели в Японском море оперативно-стратегические учения «Морское взаимодействие – 2021». В частности, экипажи кораблей двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, и осуществили блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.

Отмечалось, что от ВМФ РФ были задействованы боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота, а Военно-морские силы Китая были представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», кораблем комплексного снабжения, спасательным судном, дизельной подводной лодкой, корветами «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу».

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