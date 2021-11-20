Россия, как и весь мир, проходит через серьезное испытание системы здравоохранения в борьбе с COVID-19. Вековой опыт профилактики вирусных заболеваний показывает, что основное эффективное средство противодействия таким инфекциям сегодня — массовая вакцинация.

Однако пандемия продемонстрировала, что в нашем обществе есть и те, кто относится к вакцинации со скептицизмом и недоверием. В 2019 год мы вошли всего с 12% граждан, которые доверяют вакцинам. Это крайне мало. Но такие же цифры показывали Нидерланды, Австрия, Франция и ряд других стран. При этом в Нидерландах сейчас привито 73% населения, во Франции — 69%, в Австрии — 64%. У нас — всего 36%.

При этом в обращении к Федеральному собранию президент особо отмечал важность проведения масштабной вакцинации именно в этом году. Он призвал правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Для всех граждан страны была обеспечена возможность сделать прививку, что уже к этой осени позволило бы сформировать коллективный иммунитет.

Осень наступила, а задача, к сожалению, не выполнена. Следовательно, необходимо принимать какие-то дополнительные меры, как административного характера, так и пропагандистского. Качественный и количественный потенциал информационной кампании по привлечению людей на пункты вакцинации в том виде, в котором она проводилась, видимо, исчерпан. Хочется надеяться, что кампания будет проанализирована, будут сделаны необходимые выводы и внесены поправки в коммуникационную стратегию.

Но уже сейчас очевидно: основной посыл будущей кампании должен содержать не страх перед возможными последствиями COVID-19, а преимущества вакцинации для личной и общественной жизни. Вакцинация сохраняет жизнь, предупреждает развитие тяжелой болезни и осложнений. Она позволяет защитить не только человека, которому сделали прививку, но и окружающих, а также помогает предупредить развитие устойчивости к антибиотикам. Но самое главное — вакцины безопасны и эффективны. Подобная информационная политика, которая проводилась в целом ряде стран, оказалась вполне результативной. Уровень доверия к вакцинации с 10-11% за год повысился до 60-70%.

В сложных социальных ситуациях, к которым мы вполне можем отнести и пандемию, как показывает опыт, роль общественных структур серьезно возрастает. Исключительная особенность гражданского общества заключается в том, что оно является носителем так называемых надконституционных норм, то есть неписаных законов, традиций, преобладающих в определенном сообществе. И в этом смысле такие институты в некоторой мере ответственны за общественные настроения, оценки, стереотипы мышления и прочее.

Поэтому мы посчитали необходимым обратиться в законодательные органы, в частности, в комитет по социальной политике Совета Федерации, с предложением внести поправку в статью 36 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в которой регламентируются вопросы гигиенического воспитания, обучения и просвещения. Мы попросили предоставить право представителям волонтерских и социально ориентированных некоммерческих организаций предоставить право заниматься санитарно-гигиеническим просвещением с различными категориями и группами российских граждан.

Такая поправка была принята, и сейчас проект закона находится на рассмотрении в Госдуме. Фактически законодательно закрепляется уже существующее положение вещей, потому что практически все НКО и волонтерские организации, которые работают с гражданами в рамках противодействия распространению COVID-19, неизбежно в своей деятельности сталкиваются с вопросами санитарно-гигиенического обучения, воспитания, просвещения.

Более того, на мой взгляд, пропагандистский потенциал НКО и волонтерских организаций не был задействован в полной мере во время нынешней информационной кампании за вакцинацию.

В России зарегистрировано более 120 тыс. социально ориентированных НКО, так или иначе связанных с охраной здоровья, соцуслугами, образованием и развитием физической культуры. Это более 2,5 млн волонтеров и добровольцев. Такой ресурс можно более эффективно использовать в кампании по вакцинации.

Кроме того, можно использовать успешный опыт группы ГАЗ по оснащению автомобилей и проведению автовакцинации. На мой взгляд, этот опыт достоин тиражирования и организации специальных акций. Каждый муниципалитет и центральная районная больница могут иметь оборудованную всем необходимым машину, чтобы отправить ее в маленькие населенные пункты.

В современных условиях общественные организации должны взять на себя ответственность за изменение мнения по поводу вакцинации и приложить максимум усилий, чтобы переломить негативизм и социальное равнодушие. Слишком дорога цена этой асоциальной позиции. Необходимо также выработать новый язык общения с гражданами, который позволит убедить людей сделать правильный выбор.

Для решения этой задачи я бы предложил создать ресурсный центр, который мог бы стать координатором взаимодействия между органами власти любого уровня и НКО в информационно-пропагандисткой кампании по вакцинации. Считаю, что в стране сегодня есть авторитетные НКО, которые имеют достаточно опыта и необходимую ресурсную базу для этого.

Автор — вице-президент Лиги здоровья нации, член общественного совета Роспотребнадзора

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