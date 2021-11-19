В Москве открыли мемориальную доску актеру Олегу Далю

Открытие мемориальной доски советскому актеру театра и кино Олегу Далю прошло в Москве, возле дома на Смоленском бульваре, где артист жил последние четыре года. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что это первый мемориал, установленный артисту, который не имел официальных регалий и званий.

«40 лет добавилась этой мемориальной доски, но ответ был один — нет званий, регалий, наград. Но сегодня что-то меняется в этой стране, если открывается мемориальная доска человеку, у которого было одно звание — народная любовь», — сказала продюсер Светлана Винтер.

Скульптор Филипп Трушин, работавший над памятником, подчеркнул, что «это был самый трудный портрет», который он лепил.

«У Даля было непростое лицо, нужно было поймать образ, увидеть его», — пояснил он.

Трушин добавил, что для того, чтобы воссоздать образ актера он смотрел много фильмов с ним, разглядывал фотографии Даля и общался с его коллегами.

На открытии мемориала присутствовали близкие, друзья и коллеги артиста.

«Самое главное сегодня в этом событии, что у вас светятся глаза, потому что у вас есть возможность еще раз признаться в любви к актеру, который уже больше не повторится. Это был невероятный человек, невероятный артист», — заключила заслуженный работник культуры Валерия Гущина.

В мае 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения Олега Даля. Актер умер в 1981 году в возрасте 39 лет. Даль известен по ролям во многих советских фильмах, среди которых «Звезда пленительного счастья», «Пожар во флигеле», «Отпуск в сентябре».

8 октября сообщалось, что на доме 2/6 на улице Большая Бронная в Москве открыли мемориальную доску актеру Юрию Никулину.