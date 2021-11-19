Умерла актриса Нина Агапова

Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова скончалась в возрасте 95-лет. Об этом сообщил в пятницу, 19 ноября, на странице в Facebook режиссер Сергей Капков.

«Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма», — написал Капков.

Он также рассказал, что Агапова была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. По словам режиссера, актриса была удивительно предана своей профессии.

Нина Агапова родилась в Москве в 1926 году. В пятнадцать лет будущая актриса поступила в Русский народный хор под руководством Петра Яркова. В 1951-ом Агапова окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Актриса известна по ролям в фильмах «Не хочу быть взрослым», «Крейцерова соната» и «Зависть богов», «12 стульев», «Старики-разбойники», а также в других картинах.