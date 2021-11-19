Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Следствие попросило арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке
Мир
Четыре польских солдата пострадали за сутки в стычках с мигрантами
Политика
В Совфеде предложили ужесточить наказание для сотрудников ФСИН и МВД за пытки
Общество
Бальбек назвал супом из топора слова Климкина о новой стратегии по Донбассу
Мир
Вывозной рейс в Ирак убрали из расписания аэропорта Минска
Общество
Путин подписал закон о зачислении в бюджет ПФР средств коррупционеров
Мир
Санду заявила о дальнейшем участии в «Крымской платформе»
Мир
В Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса
Происшествия
При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек
Армия
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря

Скончался советский журналист Анатолий Богомолов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 92-м году жизни умер советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов. Об этом 19 ноября «РИА Новости» сообщил бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» Владимир Милютенко.

«Да, это так. Анатолий Васильевич удивительная творческая личность», — сказал он.

Анатолий Богомолов родился 14 февраля 1930 года. Окончил Московский историко-архивный институт в 1954-м. Позже был членом комиссии ВС СССР по освобождению заключенных в Магаданской области.

В 1963-м занял пост главного редактора программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения, а в 1969 году стал куратором программ Центрального телевидения.

В 1980 году утвержден на должность главного редактора редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, в 1996-м стал начальником управления периодической печати Министерства печати РФ. С 1998 года и по настоящее время являлся секретарем Союза журналистов России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021