Скончался советский журналист Анатолий Богомолов

На 92-м году жизни умер советский журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов. Об этом 19 ноября «РИА Новости» сообщил бывший заместитель председателя Агентства печати «Новости» Владимир Милютенко.

«Да, это так. Анатолий Васильевич удивительная творческая личность», — сказал он.

Анатолий Богомолов родился 14 февраля 1930 года. Окончил Московский историко-архивный институт в 1954-м. Позже был членом комиссии ВС СССР по освобождению заключенных в Магаданской области.

В 1963-м занял пост главного редактора программ Всесоюзного радио, позже работал главным редактором программ Центрального телевидения, а в 1969 году стал куратором программ Центрального телевидения.

В 1980 году утвержден на должность главного редактора редколлегии Госкино СССР по художественным фильмам, в 1996-м стал начальником управления периодической печати Министерства печати РФ. С 1998 года и по настоящее время являлся секретарем Союза журналистов России.