В выходные в Москве прогнозируется снегопад и штормовой ветер
В столице в эти выходные ожидается сильный снегопад. 20 и 21 ноября может выпасть до четверти месячной нормы осадков — это около 15 мм. Вся снегоуборочная техника уже в состоянии готовности, сообщает телеканал «Известия». В эти дни власти города просят автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным. Особенно осторожным надо быть тем, кто не сменил летнюю резину. Также в столице прогнозируется штормовой ветер.
Помимо Москвы, один сильнейших мокрых снегопадов за 73 года ожидается в ЦФО. Как рассказали в Гидрометцентре, ночью сугробы могут достигать 5 см.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.