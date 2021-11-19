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Аналитики дали бизнесу советы по повышению конверсии с помощью платежей

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Платежи с помощью пластиковых карт всё чаще показывают себя как нерентабельные для бизнеса, на смену им приходят альтернативные способы, которые помогут предприятиям повысить конверсию. Об этом пишет 19 ноября газета «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов.

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Издание ознакомилось с исследованием аналитической компании Data Insight, в соответствии с которым треть потребителей готовы отказаться от покупок в интернет-магазине, если их не устраивают предложенные способы оплаты, они сталкиваются с трудностями или процесс слишком затягивается.

В связи с этим ДП напоминает об альтернативных способах платежа, которые бизнес всё чаще берет на вооружение. В частности, речь идет о бесконтактных платежах, которые потребители могут реализовать при помощи смартфонов, умных часов, биометрии или систем Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Так, по данным «Тинькофф Кассы», сегодня около 30% покупок в интернет-магазинах оплачивается с помощью бесконтактных систем Apple и Google. Бизнес может подключить их самостоятельно или воспользоваться коробочным решением банка, доступном при подключении интернет-эквайринга для малых и средних предприятий.

Кроме того, система быстрых платежей активно внедряет оплату с помощью QR-кодов. Постепенно клиент приобретает новые платежные привычки, поэтому бизнесу рекомендуется иметь в арсенале максимально широкий набор инструментов для приема платежей.

Подробнее читайте в материале «ДП»: «Как повысить конверсию за счет альтернативных способов приема платежей».

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