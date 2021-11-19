Раритетный экземпляр конституции США продали на аукционе за $43 млн

Один из первых печатных экземпляров конституции Соединенных Штатов продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $43,17 млн в четверг, 18 ноября.

Лот изначально оценивали в $15–20 млн, но итоговая цена оказалась более чем в два раза выше.

Конституцию передадут новому владельцу в кейсе, внутри которого также лежит лист с программой торжественного ужина 1 декабря 1989 года в честь сената конгресса США, подписанный многими политиками и государственными деятелями, например экс-президентами Джимми Картером и Биллом Клинтоном.

Документ на шести страницах был принят на конвенте в Филадельфии, штат Пенсильвания, 17 сентября 1787 года. Все 500 копий раздали делегатам того исторического съезда. Проданный раритет — единственный из полутора десятков уцелевших экземпляров, остававшийся в частной коллекции.

3 ноября глава отдела продаж Sotheby's Оливье Вагнер сообщил, что на торгах в качестве топ-лота будут выставлены драгоценности династии Романовых. Торги прошли 10 ноября в Женеве. Гарнитур был тайно вывезен из России накануне Октябрьской революции 1917 года.