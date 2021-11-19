Минобороны запустило спецпроект к годовщине наступательной операции «Уран»

Текст капитуляции шестой фашистской армии, стенограмма допроса пленного немецкого генерала Паулюса, новые свидетельства героизма советских бойцов. Минобороны вновь открывает ранее неизвестные архивы, передает телеканал «Известия». Ведомство опубликовало материалы о Сталинградской битве. Ресурс посвятили 79-й годовщине начала операции «Уран». Раздел на сайте озаглавлен

«Сталинградский перелом». Среди документов — текст письма с предложением капитуляции немцев. Советские военные предлагали фашистам сдаться еще в 1942 году.

Как известно, Паулюс не стал рассматривать предложение. Но в итоге спустя год кровопролитных боев 31 декабря 1943-го генерал сам направил прошение о сдаче в плен. Бесполезное сопротивление стоило гитлеровцам и их союзникам, по разным оценкам, от 300 тыс. до полумиллиона жизней.

Уникальные документы доступны на www.stalingrad-victory.mil.ru. Цель проекта Минобороны — сохранение исторической памяти.

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