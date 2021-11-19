Путин поручил правительству РФ увеличить размер МРОТа

МРОТ в России вырастит в 2022 году на 8,6% и составит 13 890 рублей. Увеличить размер оплаты поручил российский президент Владимир Путин, передает телеканал «Известия».

«Это решение тоже затрагивает многих наших граждан, и дело даже опять же не в абсолютной величине — дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики. Прошу администрацию президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В ближайшие дни внесу их в Государственную думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете», — заявил глава государства.

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