Самолет с эвакуированными из Кабула прибыл в Россию

Российские граждане вернулись из Афганистана. Вывозные рейсы Минобороны прибыли на аэродром Чкаловский в Московской области, передает телеканал «Известия». По пути самолет совершил посадку для дозаправки в Таджикистане. Кроме россиян, прилетели граждане Белоруссии, Украины, Армении, а также Афганистана. Из них многие обращались в свои посольства, но не получили помощи. На борту находились также бригады военных медиков. Организовать вывозные рейсы поручил президент России Владимир Путин. Была создана авиагруппировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Рейсы доставили в Афганистан 36 т гуманитарного груза. Затем из Кабула забрали граждан, которые хотели вернуться на родину.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.