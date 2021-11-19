Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Крыму раскритиковали обвиняемую в получении взятки министра культуры
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в инновационном центре «Сколково»
Общество
Жители Дальнего Востока увидят самое продолжительное с XV века лунное затмение
Экономика
Бизнес предложил ввести квоты для ритейлеров на закупки МСП
Мир
В Европарламенте призвали защитить интересы граждан ЕС из-за санкций США по СП—2
Наука
Пользу ношения масок от COVID-19 доказали ученые
Мир
Премьер Польши предложил профинансировать возвращение мигрантов домой
Общество
МВД подготовило приказ об обязательных справках о здоровье мигрантов
Мир
Пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис подала в отставку
Общество
Мать и дочь Хлебниковой уехали из сгоревшей квартиры

Самолет с эвакуированными из Кабула прибыл в Россию

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российские граждане вернулись из Афганистана. Вывозные рейсы Минобороны прибыли на аэродром Чкаловский в Московской области, передает телеканал «Известия». По пути самолет совершил посадку для дозаправки в Таджикистане. Кроме россиян, прилетели граждане Белоруссии, Украины, Армении, а также Афганистана. Из них многие обращались в свои посольства, но не получили помощи. На борту находились также бригады военных медиков. Организовать вывозные рейсы поручил президент России Владимир Путин. Была создана авиагруппировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Рейсы доставили в Афганистан 36 т гуманитарного груза. Затем из Кабула забрали граждан, которые хотели вернуться на родину.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021