Лондон выразил опасения из-за вероятности попадания F-35 России

Британские военные опасаются утечки стратегических секретов. Королевский флот потерял в Средиземном море F-35, передает телеканал «Известия». Британцы испугались, что фрагменты достанутся русским. Силы НАТО обнаружили место падения и патрулируют обломки. Операция по подъему пока только разрабатывается

F-35 — самолет с технологией stealth, производится с 2012-го. Эксперты сомневаются, что F-35 представляет для РФ секрет. Но военные НАТО упрямо ведут себя как при холодной войне

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

.